Wer ist hier der Boss? „Sie würde dem ÖFB guttun“

Wer will ÖFB-Präsident werden? Aktuell eine der brisantesten Fragen im heimischen Fußball. Besser formuliert wäre die Frage wohl so: Wer will sich dieses Amt antun? Derweil ist es noch Wolfgang Bartosch. Der steirische Verbandspräsident sitzt interimistisch und wohl nur noch bis Mitte Mai am Stuhl. Wenngleich wohl nicht komplett auszuschließen ist, dass Bartosch länger im Amt bleibt (da sich die Rolle des Präsidenten bei Gelingen der ÖFB-Reform in jene eines Aufsichtsratsvorsitzenden auch ändert), gab der Steirer selbst immer wieder zu Protokoll, bei den aktuell vorherrschenden internen Gegebenheiten im ÖFB nicht weiter zur Verfügung zu stehen.