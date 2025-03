Die Bombe  lieben lernen

Stanley Kubricks legendärer Film „Doktor Seltsam oder: Wie ich lernte, die Bombe zu lieben“ könnte einem in den Sinn kommen angesichts der gegenwärtigen Aufrüstungs-Debatte in Europa. Nicht nur, dass Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen satte 800 Milliarden Euro in die Rüstung pumpen möchte, nun wird auch über einen nuklearen Schutzschirm für Europa geredet.