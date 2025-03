Stocker lud Ex-Geisel Shoham ins Kanzleramt ein

Auch die Schwiegermutter, Shoshan Haran, wurde wie Adis Tante und deren zwölfjährige Tochter in den Gazastreifen verschleppt. Drei weitere Familienmitglieder, darunter der Großvater der Kinder, wurden bei dem Hamas-Massaker am 7. Oktober 2023 ermordet. Adi und die beiden Kinder, die die deutsche Staatsbürgerschaft haben, sowie weitere Verwandte kamen bereits am 25. November 2023 frei.