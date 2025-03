Israels Präsident besuchte Ex-Geisel Tal Shoham

Ex-Geisel: „Gemischte Gefühle“

Shoham sagte dem Präsidenten, dass es zwar gut sei, wieder zu Hause zu sein, dass seine Gefühle aber gemischt seien. So habe er etwa eine neue Familie zurückgelassen. „Guy Gilboa-Dalal und Eviatar David waren während meiner gesamten Gefangenschaft bei mir – sie sind meine Brüder. Es ist noch zu früh, um sich zurückzulehnen, sich zu entspannen und sich von allem zu erholen, was passiert ist, denn ihr Leben ist in Gefahr, und wir müssen alle nach Hause holen“.