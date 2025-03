Hattmannsdorfer: „Hier hat die EU einen Hebel“

Die von Brüssel angekündigten Gegenmaßnahmen würden die USA „hart treffen, wir treffen Prestigeprodukte wie Steaks, Whiskey, Jeans“. Aber: „Das bringt nichts, wir müssen einen Zollkrieg verhindern“, erklärte Hattmannsdorfer am Mittwoch vor seinem ersten Rat für Wettbewerbsfähigkeit in Brüssel. Heute habe es eine klare Ankündigung gegeben, dass Europa reagiert. Ein zweites Paket komme im Mai. „Wenn ich an die Tech-Industrie, an die Social-Media-Plattformen denke, da hat Europa einen Hebel. Entscheidend ist, die USA jetzt zu Verhandlungen zu bringen“, bekräftigte er.