Börse kracht! Trumps bizarres Spiel mit den Zöllen

„Wie führen Sie neben der Arbeit im Weißen Haus ihre Geschäfte?“ „Mit großen Schwierigkeiten“, antwortete Elon Musk auf die Frage des Kommentators von Fox Business. Musk wirkte dabei von den eigenen Bilanzen seiner Firmen fast schon geschockt. So rutscht die Tesla-Aktie in Rekordgeschwindigkeit in den Keller. Hatte sie nach der Amtseinführung von Donald Trump am 20. Jänner noch einen Wert von 419 Dollar, nach einem Allzeit-Hoch sogar 480 Dollar, ist sie heute um 212 Dollar zu haben. Der Verlust von 700 Milliarden Dollar schmerzt sogar den reichsten Mann der Welt. Speziell seine enge Zusammenarbeit mit Donald Trump sowie seine fragwürdige Persönlichkeit lassen die Tesla-Verkäufe vor allem in Europa und China einbrechen.