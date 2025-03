Hollywoods Starkoch erhält in Heimat eigenen Platz

Nach vielen erfolgreichen Jahrzehnten in Hollywood wird Starkoch Wolfgang Puck in seiner Heimat gehuldigt. Der 75-Jährige bekommt in Pörtschach nicht nur den Goldenen Werzer Award verliehen – in seinem Heimatort Hörzendorf wird sogar ein eigener Platz nach ihm benannt. Der Vorplatz der Volksschule und des Kindergartens soll ab 29. März offiziell Wolfgang-Puck-Platz heißen. Alle Kinder, die diese Einrichtungen besuchen, gehen täglich über diesen Platz, quasi auf den Spuren des erfolgreichen St. Veiters.