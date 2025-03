Testament gefälscht, um sich ein Haus zu krallen

Es ist ein bemerkenswerter Kriminalfall, der sich in Saalfelden abgespielt hatte – und kommende Woche am Mittwoch im Salzburger Landesgericht verhandelt wird. Ein Pinzgauer Pensionist (71) hat laut Anklageschrift der Salzburger Staatsanwaltschaft versucht, mit einem gefälschten Testament zu betrügen. Durch den von ihm selbst, offenbar sogar in Blockschrift, verfassten Letzten Willen einer verstorbenen Bekannten – die selbst keine Erben hatte – zielte er auf deren Liegenschaft im Zentrum von Saalfelden ab. Wert: rund 400.000 Euro.