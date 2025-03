Obdachlose lassen täglich S-Bahn-Züge ausfallen

Man sei vor allem im Wiener Schnellbahnverkehr ja „so einiges gewöhnt“, meint ein ÖBB-Lokführer, der sich unter der Zusicherung der Anonymität an die „Krone“ wandte, in seinem Hilferuf – aber zwei bestimmte Obdachlose stellen alles andere an „normalen“ Problemen mit Betrunkenen und Randalierern in den Schatten: Die beiden sind schon so bekannt, dass alle ÖBB-Bediensteten aus der Region sofort wissen, wer gemeint ist, wenn von „Läusemartin“ oder „Elefantenfuß“ die Rede ist.