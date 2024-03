Nach Läusealarm: „Medizinische Hilfe wichtig“

Großes Leid

„Diese Personen leiden außerordentlich. Ihnen fehlen die grundlegendsten Hygienemaßnahmen und sie sind emotional gelähmt“, sagt Mediziner Hans Wögerbauer, der für den Verein ehrenamtlich tätig ist. „Wenn diese Menschen in die Ambulanz kommen, werden sie zwar entlaust und gewaschen, aber wieder in dieselbe Kleidung gesteckt.“ Und so gehe es immer weiter.