Läuse-Alarm in S-Bahnen, Garnituren eingezogen

Schnell handeln

Ist man von einem Befall betroffen, heißt es, so schnell wie möglich zu handeln. Shampoo oder Lotion aus der Apotheke holen und mit dem Nissenkamm verwenden. Kämme und Bürsten für einige Minuten in eine 60 Grad heiße Seifenlösung legen. Die benutzte Kleidung, Bettwäsche und Handtücher in der Waschmaschine bei 60 Grad waschen. Jene Gebrauchsgegenstände, die nicht waschbar sind, in eine Plastiksackerl einpacken und drei Tage liegen lassen.