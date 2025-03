Freilichtmuseum bekommt neue alte Tischlerei

110 Gebäude und 6500 Einzelobjekte über das historische Leben in Salzburg gibt es im Freilichtmuseum in Großgmain zu bestaunen. Bald werden es noch mehr sein. Derzeit wird eine alte Tischlerei aus der Stadt Salzburg auf dem Gelände errichtet. Auch das neue Besucherzentrum, welches im kommenden Jahr eröffnet wird, steht bereits. Am Ende wird es rund sieben Millionen Euro gekostet haben.