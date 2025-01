Wandern für die Wissenschaft im Freilichtmuseum

Zeitgleich zur Studie in Salzburg werden analoge Studien auch in Barcelona und Padua durchgeführt: Die Forscher wollen die Effekte der unterschiedlichen Naturräume miteinander vergleichen. Und für die klinische Studie werden noch Teilnehmer gesucht: Menschen zwischen 40 und 65 Jahren, die am metabolischem Syndrom leiden, können sich online beim PMU-Institut Ökomedizin anmelden. Es ist nicht nur kostenfrei, Teilnehmer erhalten sogar einen Gutschein und eine Saisonkarte für das Salzburger Freilichtmuseum.