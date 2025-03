Designer schockt mit wippenden Fake-Brüsten!

Die Videos der Show gingen viral! Die einen feierten den Mode-Freak als Genie, die anderen schimpften über billige Provokation. Doch genau das will Lantink: „Man nennt mich Designer, Stylist, Künstler, Upcycler. Das ist mir egal, solange ich tun kann, was ich will“, sagte er mal. Und das zeigte er in Paris eindrucksvoll.