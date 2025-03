Streik an mehreren deutschen Flughäfen am Montag

Gestreikt werden soll am Montag von 0 Uhr bis um 23.59 Uhr – also 24 Stunden lang. Betroffen sind die Flughäfen München, Stuttgart, Frankfurt, Köln/Bonn, Düsseldorf, Dortmund, Hannover, Bremen, Hamburg, Berlin-Brandenburg und Leipzig-Halle. Der Flughafen Berlin stellt den Betrieb am Montag sogar komplett ein.