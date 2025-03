„Sicherheit am Airport wird regelmäßig evaluiert“

Gefährlicher Vorfall mit Auto vor fünf Jahren

Ein brenzliger Vorfall am Flughafen ereignete sich übrigens im Juni 2020. Ein 79-Jähriger hatte am Steuer seines Autos das Bewusstsein verloren und war in einen anderen Pkw gekracht. Der führerlose Pkw durchbrach in der Folge den Begrenzungszaun des Innsbrucker Flughafens und rollte Richtung Landebahn.