Rekordausgaben nach Unwetter-Rekordjahr 2024

Die steirischen Feuerwehren standen das gesamte Jahr 2024 über unter Dauerstrom: Vor allem Starkregen, Hagel und Überflutungen, hervorgerufen durch „Super-Zellen“, brachten die Florianis etwa im Juni in Deutschfeistritz ans Limit, zahlreiche Gemeinden wurden im Sommer zu Katastrophengebieten erklärt, zudem tobte im April in Wildalpen der größte Waldbrand in der weiß-grünen Geschichte.