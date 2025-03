Ried kassiert Rückschlag im Titelduell

Die SV Ried hat am Sonntag im Aufstiegsrennen der 2. Fußball-Liga einen empfindlichen Rückschlag hinnehmen müssen. Die Oberösterreicher kassierten nach zuletzt sechs Siegen in Serie beim FC Liefering eine 1:3-(1:2)-Niederlage. Dem Tabellenzweiten fehlen damit vier Punkte auf Spitzenreiter Admira, der sich am Freitag zu Hause gegen Bregenz mit 3:2 durchgesetzt hatte. Die drittplatzierte Vienna verlor das Wiener Stadtduell beim FAC mit 1:2 (1:1).