Stöger: „Ich mache mir da keine Sorgen!“

„Eine weitere katastrophale Leistung, so wird das nichts mit dem Aufstieg.“ Oder: „Hinten sind wir offen wie ein Scheunentor, schlimm!“ Ein kleiner Auszug aus den sozialen Medien. Bei den Admira-Fans steigt die Anspannung. Und nach dem 2:3 in Amstetten bzw. dem zweiten „Strauchler“ in Folge eben auch der Unmut.