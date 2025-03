Mit dem Rad von Partenen nach Bludenz und retour

Möchtest du, wenn du in Pension bist, zurück in deine Heimat?

Unbedingt! Ich möchte vor allem für meinen jüngeren Sohn da sein und für meine Frau, die sehr krank ist. Dreißig Jahre bin ich nun von Belgrad weg. Ich mache mir keine Illusionen. Hier in Vorarlberg bin ich Ausländer, und in dem Dorf, wo ich geboren wurde auch. Also nirgends wirklich zu Hause. Ich bin eigentlich schon mit kleinen Sachen zufrieden, fahre zum Beispiel kein Auto. Brauche ich nicht. Wenn ich freihabe, strample ich mit dem Fahrrad von Partenen bis Bludenz und wieder zurück. Das sind insgesamt sechzig Kilometer. Ich glaube, niemand kennt die Strecke so gut wie ich.