„Ich musste das Atmen erst wieder lernen“

Und jetzt, nach mehr als einem Jahr, sitzt du vor mir, siehst aus, als wäre nie etwas gewesen. Ein Mann wie ein Baum.

So weit bin ich noch nicht. Aber es ist einfach ein Wunder, was die Ärzte an mir vollbracht haben, ob in Hohenems, auf der Pulmologie, in Innsbruck oder in der Nachbetreuungsklinik in Natters, anders kann ich es nicht ausdrücken. Aber der Weg dahin war hart. Ich musste die ganze Muskulatur wieder aufbauen – da bin ich immer noch dran – und das Einfachste auf der Welt von neuem lernen: das Atmen.