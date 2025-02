„Ich bin nur ein glücklicher Mensch. Kein Held.“

Robert Schneider: Elmar, ich frage ganz offen: Erinnerst du dich an den Tag, als bei dir Knochenmarkkrebs diagnostiziert wurde?

Elmar Rauch: Ich muss etwas ausholen. Begonnen hat es 2017 bei der Gartenarbeit. Plötzlich spürte ich einen stechenden Schmerz über der Hüfte. Der Schmerz ging nicht mehr weg, also ließ ich mich röntgen. Außer den üblichen Abnützungserscheinungen an der Wirbelsäule konnte der Arzt nichts finden. Ich nahm die Sache aber selbst in die Hand und beschloss, eine MRT machen zu lassen. Das dauerte natürlich. An einem Donnerstagvormittag im Oktober – ich weiß es noch ganz genau – rief der Arzt bei mir im Büro an und sagte: „Da stimmt etwas nicht. Kommen Sie vorbei.“ Ich sagte zu meinem Kollegen am Tisch gegenüber: „Du, ich muss kurz zu einem Arzttermin. Bin in einer Stunde wieder da.“ An jenem Donnerstag schaltete ich den Computer aus und ging nie wieder ins Büro.