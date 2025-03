Burschen flohen mit Motorrädern vor der Polizei

Während einer Kontrolle der Polizei Sattledt am Freitag gegen 22 Uhr fuhren auf einer Freilandstraße in Steinerkirchen an der Traun zwei Motorräder ohne Kennzeichen und fehlender Beleuchtung, aber mit erheblicher Geschwindigkeit, an der Streife vorbei. Die Beamten nahmen sofort die Verfolgung auf.