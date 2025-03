Wien: Jugendliche scheitern bei Raub an Kassenlade

Am Freitagabend versuchten zwei maskierte Jugendliche, in einem Wiener Imbiss die Tageskasse zu rauben und bedrohten die Mitarbeiterin mit einer Schusswaffe – diese blieb jedoch unbeeindruckt. Der Überfall scheiterte letztlich, weil die jungen Räuber nicht in der Lage waren, die Kassenlade zu öffnen.