861 Bundesliga-Spiele! Ein Drittligist trumpft auf

Kein Jahr ist es her, da vollbrachte der SV Wildon das letzte mittelschwere Fußballwunder. Durch ein Tor in der siebenten Minute der Nachspielzeit konnten sich die Steirer doch noch die Landesliga-Krone aufsetzen und erstmals in der Vereinsgeschichte in die Regionalliga aufsteigen. Dort will man nun aber auch bleiben – und im Winter zauberte man prompt ein paar Asse aus dem Ärmel.