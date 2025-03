Erste Standortbestimmung im Süden von Afrika

Nach vielen Trainingswochen ist es endlich so weit: Saisonstart! Triathlet Philip Pertl absolviert sein erstes Rennen 2025 in Simbabwe (liegt im Süden Afrikas). „Ich freue mich auf‘s Rennen nach einer guten Trainingsphase in Thailand“, sagt der 26-Jährige. Der Bewerb findet auf 2100 Metern Seehöhe statt, was für die Athleten eine besondere Herausforderung darstellt. Auch wenn in Afrika die besten Athleten meistens fehlen, ist jenes Rennen in Simbabwe relativ gut besetzt. So startet auch der Olympia-Vierte von Rio 2016, Richard Murray, neben Pertl und Co. „Da sieht man dann, wo man steht“, freut sich der Pongauer.