„Falsche Leute am Werk“

In den vergangenen Tagen meldeten sich weitere Stimmen bei der „Krone“ und berichteten von ihren Erfahrungen. Weil sie weiterhin in der österreichischen Karate-Landschaft tätig sind, möchten sie anonym bleiben. Sie untermauern die bereits getätigten Vorwürfe und legen selbst nach. „Dieser Verband ist völlig handlungsunfähig und hält den Kopf gerade so über Wasser“, heißt es. Oder: „Hier sind die völlig falschen Leute am Werk.“ Die zwischenmenschlichen Verhältnisse seien in den vergangenen Jahren immer schlimmer geworden. „Andere Meinungen werden nicht akzeptiert.“