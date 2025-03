Schockmoment: Tourist (51) landet mit Auto in Bach

Am Donnerstagnachmittag gegen 16.30 Uhr parkte ein 51 Jahre alter Skiurlauber aus Kanada sein Auto, das er in der Nähe der Talstation der Bergbahn Mellau im Bregenzerwald geparkt hatte, aus. Nach dem Skitag wollte er seine Frau und seine beiden Kinder direkt bei der Talstation in den Wagen einsteigen lassen.