Fracking-Verbot: SPÖ vermisst klares Bekenntnis

Die Ablehnung wurde seitens der Regierungsparteien ÖVP und FPÖ damit begründet, dass das Fracking-Verbot ohnehin bereits in der Landesverfassung verankert sei. Für Einwallner greift diese Argumentation allerdings zu kurz: „Ein neuerliches Bekenntnis zum Fracking-Verbot wäre ein klares Zeichen für eine nachhaltige und verantwortungsvolle Energiepolitik, wie sie von Vorarlberg ja durchaus angestrebt wird, gewesen. Gerade in Zeiten, in denen Klimaschutz und Energieautonomie eine zentrale Rolle spielen, sollte das Land jede Gelegenheit nutzen, seine Haltung dazu zu bekräftigen.“