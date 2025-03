Zwei Frauen im Talk über ihre Berufswahl

Was sind die Vorteile als Frau in einem Männerberuf?

Ich würde fast sagen, dass es keine direkten Vorteile gibt, man wird genauso behandelt wie ein Mann. Was mir aber ein bisschen auffällt: Dass sich viele Frauen gerne mit mir unterhalten und sich von mir eventuell besser verstanden fühlen. Vielleicht erkläre ich die Dinge ein bisschen nachvollziehbarer.