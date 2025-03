US-Veteranenministerium will 80.000 Jobs streichen

Künftig sollen es knapp 400.000 sein, das entspricht dem Niveau des Jahres 2019. Der Stabschef des Veteranenministeriums, Christopher Syrek, schickte am Dienstag (Ortszeit) ein Memo an die leitenden Beamtinnen und Beamten der Behörde, in dem er ihnen das Einsparungsziel mitteilte. Er wies sie an, mit dem Department of Government Efficiency (DOGE) des Tech-Milliardärs Elon Musk zusammenzuarbeiten, um die Kürzungen vorzunehmen.