Nuss-Händler: „Ich hab‘ eine Künstlerseele“

Der Nuss-Spezialist Gerhard Pesendorfer eröffnet am 1. April die erste Dauerausstellung in seinem Kunsthaus Blaue Butter in Gmunden. Es wird ein hochkarätiger Streifzug, auch Werke von Helnwein sind dabei, wie sich beim „Krone“-Lokalaugenschein zeigt. Er selbst greift auch sehr gerne zum Pinsel.