Da war nichts zu spüren vom erhofften Neustart

Für die Fans war der Start in das Frühjahr ernüchternd. Auch im achten Heimspiel in dieser Saison gab es keinen Sieg und zum vierten Mal gelang nicht einmal ein Treffer. Nur fünf Tore wurden zu Hause erzielt. Die Stürmermisere bei der Austria geht also weiter. Dabei waren die Hoffnungen nach den Testsiegen in den Vorbereitungsspielen eigentlich groß.