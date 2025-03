So rechtfertigt Kaiser Rückzug als SPÖ-Landeschef

Liebe Kärntnerinnen und Kärntner,

liebe Freundinnen und Freunde,

Wie ihr vielleicht diversen Medienberichten entnommen habt, findet im Herbst, genauer gesagt am 20. September der Parteitag der SPÖ-Kärnten statt. Nachdem es viele mediale Spekulationen über mich als Parteivorsitzenden, über mögliche Nachfolger, über eine mögliche neuerliche Bewerbung von mir für das Amt des Vorsitzenden der SPÖ-Kärnten gibt, möchte ich für Klarheit sorgen:

Ich habe das ehrenvolle Privileg, das Amt des Vorsitzenden der SPÖ-Kärnten zu bekleiden, nunmehr seit 15 Jahren ausüben und mit jeder Faser meines Herzens leben dürfen.

Diese Zeit war geprägt von Herausforderungen, Erfolgen, Veränderungen – und vor allem von einem leidenschaftlichen Einsatz für unser Kärnten und für unsere Sozialdemokratie.

Ich möchte euch heute mitteilen, dass ich beim kommenden Parteitag im September nicht mehr für den Vorsitz der SPÖ Kärnten kandidieren werde. Nach 15 Jahren an der Spitze dieser stolzen Partei ist es Zeit, diese verantwortungsvolle, herausfordernde, wie ebenso schöne Aufgabe in jüngere Hände zu legen.

Es war mir eine Freude und eine große persönliche Erfüllung, diese Funktion ausüben zu dürfen – gemeinsam mit einem Team, das immer zusammengehalten hat, das gekämpft und gestaltet hat, das für unser Land und unsere Partei erfolgreich gearbeitet hat.

Ich danke euch allen von Herzen für euer Vertrauen, eure Unterstützung und euren unermüdlichen Einsatz.

Meine Entscheidung betrifft ausschließlich den Parteivorsitz. Als Landeshauptmann werde ich weiterhin mit vollem Engagement für Kärnten und seine Menschen arbeiten. Denn unser Ziel bleibt es, dieses Land sozial gerecht, wirtschaftlich stark und lebenswert für alle Generationen zu gestalten.

Liebe Freunde, die Sozialdemokratie in Kärnten steht auf einer starken Basis. Ich bin überzeugt, dass unser gemeinsamer Weg erfolgreich weitergehen wird – mit frischem Elan, neuen Ideen und der bewährten Kraft unserer Bewegung.

Ich danke euch für alles und freue mich auf die weitere Zusammenarbeit für Kärnten und seine Menschen!