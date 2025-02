Kaiser kritisiert Musks „digitale Anarchie“ auf X

Vor dem Hintergrund des Messer-Attentats in Villach und der Radikalisierung des Täters auf TikTok sieht Kaiser auch die EU in der Pflicht, soziale Medien strenger zu regulieren. „Wir dürfen nicht zulassen, dass Plattformen wie TikTok, Facebook, Instagram, YouTube und andere ungehindert radikalisierende Inhalte verbreiten“, lautete seine Forderung am Donnerstag während eines Besuchs im EU-Ausschuss der Regionen in Brüssel. Die EU müsse unverzüglich gesetzliche Maßnahmen ergreifen, um Social-Media-Konzerne zu verpflichten, aktiv gegen demokratiefeindliche und extremistische Inhalte vorzugehen.