Doskozil droht der Regierung mit Verfassungsklage

„Die Regierung an den Taten messen“

Man darf die Warnung ernst nehmen. Schließlich hat das Burgenland erfolgreich das Höchstgericht beim ORF-Gesetz angerufen. Man müsse die Regierung jedenfalls an ihren Taten messen – gibt es in einem Jahr mehr Kassenärzte, wie ist die Entwicklung auf dem Wohnungsmarkt?