18 Monate Haft wegen Schokolade und Red Bull

Zwei Deodorants und Haarshampoo

„Ich hatte Hunger“, erklärt der Ungar, der pro Monat 40 Euro Arbeitslosenunterstützung bekommt. Deshalb will er sich im Sommer in Frauenkirchen im Handschuhfach eines unversperrten Autos umgesehen haben; oder in einem Zimmer in der St. Martins Therme; in den Räumlichkeiten einer Logistik-Firma in Bruck/Leitha, wo er fünf Tafeln Schokolade und zehn Dosen Red Bull mitgehen ließ; in einer Drogerie, in der er zwei Deodorants und ein paar Flascherl Haarshampoo einpackte, ohne zu zahlen. „Ich wollte das verkaufen.“