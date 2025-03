Selenskyj bedauert Streit mit Trump im Weißen Haus

Selenskyj und sein Team wüssten „wirklich zu schätzen“, wie viel das Weiße Haus getan habe, um der Ukraine zu helfen, heiß es weiter. Bedauerlicherweise sei das Treffen am Freitag im Weißen Haus in Washington nicht so wie geplant verlaufen. Damit die künftige Zusammenarbeit und Kommunikation konstruktiv sei, sei es Zeit, die Dinge wieder in Ordnung zu bringen.