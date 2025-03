Jungbullen kämpfen sich ins Viertelfinale

Die zweiten 45 Minuten starteten ähnlich wie die ersten. Salzburg riss die Kontrolle an sich und lief an, was das Zeug hält. In der 48. Minute fiel dann auch der erste Treffer für die Gäste, aber die Fahne war oben. Fast zehn Minuten später wurden die Jungbullen aber für ihren beherzten Einsatz belohnt. Kapitän Valentin Sulzbacher eroberte in der eigenen Hälfte den Ball, legte ab auf Brandtner, der spielte weiter auf Edmund Baidoo. Der Ghanaer legte den Ball am Torhüter vorbei ins Tor. Nach einer Stunde gab es nach Foul an Enrique Aguilar Elfmeter für Salzburg und Gelb-Rot gegen Atleticos David Fernandez. Kapitän Sulzbacher verlud den Goalie und traf souverän zum 2:0. Doch die „Rojiblancos“ gaben nicht auf, erzielten in der 65. Minute in Person von Romeo Hueso den Anschlusstreffer.