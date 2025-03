Staatsanwaltschaft ermittelt nach Ski-Tragödie

Gutachten in Auftrag gegeben

Doch nun hat der Unfall juristische Folgen: „Wir haben ein Ermittlungsverfahren gegen unbekannte Täter eingeleitet“, bestätigt Ricarda Eder von der Salzburger Staatsanwaltschaft. In der Vorwoche war der Polizeibericht eingegangen. Nach der Prüfung des Berichts dürften sich noch weitere offene Fragen ergeben haben. Daher will sich die Justiz die Umstände genau ansehen. Dazu wurde ein Gutachten aus dem Bereich „Skisport“ und „Pistensicherung“ in Auftrag gegeben: Eine Expertin soll Fragen über die Unfallursache und mögliche weitere Gründe klären. Ein Faktor könnte dabei auch das skifahrerische Können des Verunglückten sein.