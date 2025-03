Herzogin Meghan enthüllt ihr geheimes Hobby

Auch eine weitere Aussage könnte als Anspielung auf die strengen Regeln im britischen Königshaus gesehen werden. Denn Meghan erklärte in einer der Folgen ihrer neuen Netflix-Show: „All das ist Teil dieser Kreativität, die ich so sehr vermisst habe, also danke, dass ihr mich so liebt und mit mir feiert.“ Denn als Ehefrau von Prinz Harry musste Meghan einst auch ihren Lifestyle-Blog „The Tig“ aufgeben.