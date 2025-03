Meghan lehnt Bezeichnung „Influencerin“ ab

Die Arbeit an der Serie habe „einen Funken“ in den Augen ihres Mannes wieder entfacht. „Es ist fast wieder wie in den Flitterwochen, denn es ist genauso wie am Anfang, als er mir beim Kritzeln zusah, beim Schreiben von Newslettern, beim Feinschliff und einfach bei den Details“, erzählte Meghan. „Ich sehe dieses Funkeln in seinen Augen, wenn er mich das tun sieht, was ich tat, als er mich zum ersten Mal traf.“