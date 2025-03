Unbekannter Räuber stieß Nachtschwärmerin zu Boden

Eine Frau wurde am Wochenende in Steyr das Opfer eines Raubüberfalls. Die 56-Jährige war am Heimweg von einem Unbekannten attackiert, wodurch sie zu Boden stürzte. Der Täter hatte es offenbar auf ihre Handtasche abgesehen, flüchtete mit seiner Beute. Die Polizei hofft nun auf sachdienliche Hinweise zu dem Fall.