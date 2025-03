Pegelstände: „Von einem Extrem ins andere“

Harald Huemer vom Hydrographischen Dienst des Landes beobachtet im Brotberuf die Pegelstände der Gewässer: „Es ist durchaus auffällig und bemerkenswert“, sagt selbst der Experte. Es fehle einfach an Niederschlag. Huemer erinnert zum Vergleich an den Hochwasser-Monat September – damals hat es in Salzburg vor allem bei den Seen rekordverdächtig hohe Pegelstände gegeben. Nun mache der Pegel-Unterschied teils sogar bis zu drei Meter aus. „In den vergangenen fünf Monaten gab es so wenig Niederschlag, wie im ganzen September 2024.“ Es gehe „von einem Extrem in das andere“, so Huemer.