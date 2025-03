Luftschadstoffe in Salzburg sinken nicht genug

Bei elf Stickstoffdioxid-Messstellen und bei fünf Messstellen für PM2,5-Feinstaub im Bundesland Salzburg wurden die von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) empfohlenen Richtwerte überschritten. „Dank zahlreicher Maßnahmen ist die Luftverschmutzung in Salzburg in den vergangenen 20 Jahren deutlich zurückgegangen. Aber die Belastung durch Feinstaub und Stickstoffdioxid ist aus Gesundheitssicht nach wie vor zu hoch“, betont Katharina Jaschinsky zur Analyse des VCÖ auf Basis von Daten des Umweltbundesamts. Die EU hat bereits für 2023 eine Reduktion der Grenzwerte für Feinstaub und Stickstoffdioxid beschlossen: Sie werden aber nach wie vor doppelt so hoch sein, als die empfohlenen Werte der WHO.