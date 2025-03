ÖGK bietet mobile Impfaktion gegen HPV an

In einem fahrenden Gesundheitszentrum impfen Ärztinnen und Ärzte ab dem 2. April gegen HPV. Interessierte müssen sich nicht anmelden, werden aber gebeten, ihren Impfpass, die E-Card und einen Lichtbildausweis mitzunehmen. Das sogenannte Health Mobil hält am 2. April in Wien, am 10. April in Klagenfurt, am 15. in Innsbruck, am 6. Mai in Linz und am 8. Mai in Salzburg.