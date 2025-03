Nach Eklat: „Neuaustragung würde mich wundern“

Eine oder mehrere Liefering-Spieler soll(en) von einem Zuschauer in der Schlussphase des Zweite-Liga-Spiels in Bregenz rassistisch beleidigt worden sein. Das Gästeteam verließ daraufhin geschlossen das Spielfeld. Jetzt ist der Senat am Wort. Warum Liefering aber noch „verlieren“ kann.