Wie das Land gegen Hetze im Netz vorgehen könnte

In einem Initiativantrag fordert sie am Donnerstag im Landtag die Regierung auf, „zu prüfen, mit welchen personellen, finanziellen oder organisatorischen Maßnahmen“ derartige Einrichtungen unterstützt werden können, um als Trusted Flagger zu fungieren. „Gerade Strukturen wie öffentlich zertifizierte Beratungsstellen sind geradezu prädestiniert, um Fehlinformationen und antidemokratische Online-Hetze aufzudecken und gegenzusteuern“, heißt es in dem Antrag. „Der digitale Müll im Internet muss entfernt werden, und mit meinem Antrag zeige ich auf, wie in Oberösterreich ein Beitrag geleistet werden kann“, sagt SPÖ-Klubchefin Sabine Engleitner-Neu.