„Diese Hütte hat unglaublich viel Potenzial“

Offiziell wird Montagmittag eröffnet, aber schon gestern schauten sich zahlreiche Promis, Freunde und Wegbegleiter das neue Lokal Zamzamzam (ehemals Essig’s) von Thomas Huber am Fuße des Froschbergs an. „Die Hütte hat unglaublich viel Potenzial, aber Haubenkochen ist nicht mehr meine oberste Priorität“, will Huber, dass seine Gäste einmal wöchentlich und nicht einmal jährlich in sein Lokal kommen. Deshalb bietet er neben Trüffelgerichten auch gefüllte Paprika, Kalbsbries oder karamellisierte Krautfleckerl an. „Kochen, feiern und genießen’ lautet mein Konzept: Es wird klassische Hausmannskost, modern interpretiert, geben.“

Rund 60 Gäste finden im Innenraum Platz, zudem gibt es einen Gastgarten sowie eine Dachterrasse. Geöffnet hat er von Montag bis Freitag, am Wochenende kann man das Lokal für Veranstaltungen buchen.

Ein kleiner Verkaufsshop mit Delikatessen wird angeboten, „mit der Zeit sollen auch Kochkurse stattfinden“. Zudem sieht der neue Pächter das Restaurant als kulinarische Ergänzung zu seiner Huberei in der Pfarrgasse. Auf der Gästeliste bei der inoffiziellen Eröffnung standen: Landeshauptmann Thomas Stelzer, Georg und Cornelia Essig, Markus Redl (Wohlschlager & Redl), Gerald Hackl (Vivatis AG) sowie Küchenchef Philipp Geßwagner.