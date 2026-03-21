Jeder dritte Lkw durfte nicht mehr weiterfahren

Die Landesverkehrsabteilung Oberösterreich führte am Donnerstag und Freitag am Kontrollplatz Kematen auf der A8 Innkreisautobahn Schwerverkehrskontrollen durch. Die technische Überprüfung der selektierten Fahrzeuge erfolgte anschließend durch Sachverständige des Amtes der oberösterreichischen Landesregierung.



Wegen Gefahr im Verzug

Von den insgesamt 103 kontrollierten Fahrzeugen mussten 84 einer gründlichen technischen Kontrolle unterzogen werden. An all diesen Fahrzeugen wurden zumindest schwere technische Mängel festgestellt, davon an 33 Fahrzeugen so schwere technische Mängel, dass wegen Gefahr im Verzug die Kennzeichen an Ort und Stelle abgenommen werden mussten.



331 Anzeigen

Insgesamt erstatteten die Beamten 331 Anzeigen wegen technischer Mängel. Bei den Überprüfungen der Lenk- und Ruhezeiten ergaben sich weitere 103 Anzeigen nach den Sozialvorschriften. Drei Lenker wurden wegen Fälschung von Beweismittel bzw. Urkundenfälschung bei der Staatsanwaltschaft Wels angezeigt.



67.000 Euro Sicherheitsleistungen

Zur Sicherung der Strafverfahren für die festgestellten Übertretungen wurden Sicherheitsleistungen in der Höhe von insgesamt 67.000 Euro eingehoben und an die Bezirkshauptmannschaft Grieskirchen überwiesen. Für geringfügige Übertretungen wurden Organstrafverfügungen ausgestellt.